Применяемые методы лечения алкоголизма

Алкоголизм – серьезная патология, которая охватывает различные слои населения независимо от образа жизни, достатка, наличия родственников или любимой работы. Алкоголики – это зависимые люди, которые с помощью «бутылки» решаю ряд своих психологических запросов, сбегают от травмирующих событий, пытаются спастись от нежелательной реальности.
Именно по этой причине лечение алкоголизма, цена на которое варьируется в зависимости от методик, является одной из главных задач медицинской сферы. И если в начале можно опираться на традиционные способы, такие как воздержание, капельницы и психология, то с развитием зависимости без перманентного медикаментозного вмешательства не обойтись.
Способы избавления от алкогольной зависимости в клинике
Рассмотрим традиционные и эффективные способы терапии алкоголизма.
- Химическое блокирование. Так, поступившему пациенту вводят внутривенно или вшивают специальный препарат («Торпедо», NIT, MST и т. д.). Если пациент вновь сорвется и употребит спиртное, то в кровь будут выделяться токсины, вызывающие сильную рвоту, что призвано выработать отвращение к алкогольным напиткам. Надо признать, метод довольно опасный – при сильной интоксикации слабого организма возможно возникновение отека мозга, инфаркта, однако в случае, если пациент все же употребит алкоголь.
- Кодирование. Психотерапевт благодаря методу эмоционально-стрессовой психотерапии воздействует на подсознание зависимого, внушая ему, что даже рюмка спиртного может стать угрозой для его жизни. Однако метод применяется лишь с пациентами, которые оказываются внушаемыми в трезвом виде.
- Аппаратное лечение. Благодаря приборам восстанавливается работа головного мозга, но при этом блокируется активность отделов, отвечающих за влечение к спиртному (например, это может быть ТЭС-терапия).
- Работа с психологом. Это может быть 12-ти ступенчатая программа избавления от зависимости, популярная за рубежом, другие групповые сеансы, индивидуальная терапия, методы Рожнова или Малкина. Направлены они на поддержание эмоционально-волевого состояния больного. Могут быть использованы одновременно с медикаментозным лечением для облегчения симптомов абстинентного синдрома.