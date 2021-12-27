ТОП лучших китайских автомобилей

Changan CS 95

CS 95 — красивый вместительный внедорожник с кузовом высотой 4,9 метра, в котором могут разместиться 7 пассажиров и много багажа. Привод приводится в действие 2-литровым бензиновым двигателем с наддувом мощностью 235 л.с., который передает полный привод через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin. В Китае цены на CS 95 начинаются от 159 800 юаней (около 87 000 злотых).

WM Motors EX5

WM расшифровывается как немецкий Weltmeister. Западное название должно было повысить престиж китайского среднеразмерного внедорожника, защищающего себя интересным дизайном, особенно в интерьере, а также электроприводом мощностью 160 л.с., работающим от аккумулятора емкостью 56,9 кВтч, позволяющие проехать 460 км на одной зарядке. Цена? 139 800 юаней, или около 75 000 юаней. PLN

Xpeng P7

P7 это автомобиль , который бросает вызов Tesla Model S . Он отлично выглядит, хорошо оборудован и, по крайней мере, по предположению, обеспечивает дальность действия 700 км без подзарядки. Он разгоняется до сотни всего за 4 секунды и будет предлагаться по всему миру. Если цена на других рынках окажется такой же привлекательной, как в Китае, P7 может стать настоящим хитом — автомобиль на внутреннем рынке стоит от 229 900 юаней, то есть около 125 000. PLN.