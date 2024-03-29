Портал про города-курорты | Perekop

Быстро и вкусно. Необычные по вкусу горячие бутерброды: простой рецепт

На чтение: 1 минута
Быстро и вкусно. Необычные по вкусу горячие бутерброды: простой рецепт

Бутерброд — это самая простая еда на завтрак, которую можно только придумать. Не все относятся к бутербродам хорошо, есть и явные противники такой пищи. Дело в том, что бутерброды правда не совсем полезная еда. В больших количествах бутерброды способны спровоцировать проблемы с жкт и пищеварением. Кроме того, от бутербродов появляется целлюлит.

При этом есть полезные бутерброды с авокадо, сыром на злаковых тостах. Но, наесться таким бутербродом сложно. Поэтому многие предпочитают обычный бутерброд.

Приготовим горячие бутерброды на завтрак.

Ингредиенты:

  • багет;
  • ветчина — 200 г;
  • ананас консервированный — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • сыр моцарелла — 150 г.

Приготовление:

Нарезаем небольшим кубиком ветчину и ананасы, смешиваем. Пропускаем через пресс чеснок к майонезу. Натираем на мелкой терке сыр.

Нарезаем багет, смазываем каждый кусочек майонезом с чесноком. Кладем кусочки на противень, застеленный пергаментом. Посыпаем верхушку смесью ананасов и ветчины.

Быстро и вкусно. Необычные по вкусу горячие бутерброды: простой рецепт

Посыпаем верхушку бутербродов сыром, отправляем в духовку при 180 градусах 10 минут.

Быстро и вкусно. Необычные по вкусу горячие бутерброды: простой рецепт

Украшать бутерброды можно любой зеленью. Получаются необычные по вкусу горячие бутерброды.

Что будем искать? Например,Человек