Чудо салат: рецепт без майонеза за 10 минут. Весенний витаминный салат с новой заправкой

Часто мы готовим салаты с майонезом. Это не самый лучший соус для салатов, так как он имеет много отрицательных свойств. Дело в том, что в майонезе содержится много жиров, а также калорий. Это делает майонез крайне не диетическим блюдом. Почти при всех диетах майонез противопоказан.
При постоянном употреблении майонеза можно не только поправиться, но и приобрести холестериновые бляшки. По этой причине стоит отказаться от майонеза в пользу более полезных соусов.
Расскажем, как приготовить полезный салат с новой заправкой.
Ингредиенты для витаминного салата:
- Капуста — 300 г;
- Горох — 350 г;
- Огурец свежий — 3 шт.;
- Перец сладкий — 1 шт.;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Кинза;
- Вода для гороха — 500 мл.
Ингредиенты для соуса:
- Масло растительное — 4 ст. л.;
- Сок лимона — 2 ст. л.;
- Сахар — 1 ч. л.;
- Чеснок сухой — ½ ч. л.;
- Горчица в зернах — 1 ч. л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление витаминного салата:
Отвариваем в соленой воде замороженный горох до готовности. Нарезаем четверть кольцами лук, солим его, посыпаем сахаром, вливаем сок лимона и перемешиваем.
Оставляем лук мариноваться 10-15 минут. В это время шинкуем мелко капусту, солим и разминаем руками. Нарезаем брусочками очищенный от внутренностей перец.
Выкладываем к капусте горох, перец и маринованный лук. Нарезаем кубиком огурцы, шинкуем кинзу и смешиваем в салате.
Для соуса в растительном масле смешиваем лимонный сок, сахар, сухой чеснок, горчицу в зернах и соль. Полученную смесь вливаем в салат, перемешиваем.
Получается отменный диетический салат. В нем содержатся все витамины, необходимые человеку каждый день.