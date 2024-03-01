Чудо салат: рецепт без майонеза за 10 минут. Весенний витаминный салат с новой заправкой

Часто мы готовим салаты с майонезом. Это не самый лучший соус для салатов, так как он имеет много отрицательных свойств. Дело в том, что в майонезе содержится много жиров, а также калорий. Это делает майонез крайне не диетическим блюдом. Почти при всех диетах майонез противопоказан.

При постоянном употреблении майонеза можно не только поправиться, но и приобрести холестериновые бляшки. По этой причине стоит отказаться от майонеза в пользу более полезных соусов.

Расскажем, как приготовить полезный салат с новой заправкой.

Ингредиенты для витаминного салата:

Капуста — 300 г;

Горох — 350 г;

Огурец свежий — 3 шт.;

Перец сладкий — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Кинза;

Вода для гороха — 500 мл.

Ингредиенты для соуса:

Масло растительное — 4 ст. л.;

Сок лимона — 2 ст. л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Чеснок сухой — ½ ч. л.;

Горчица в зернах — 1 ч. л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление витаминного салата:

Отвариваем в соленой воде замороженный горох до готовности. Нарезаем четверть кольцами лук, солим его, посыпаем сахаром, вливаем сок лимона и перемешиваем.

Оставляем лук мариноваться 10-15 минут. В это время шинкуем мелко капусту, солим и разминаем руками. Нарезаем брусочками очищенный от внутренностей перец.

Выкладываем к капусте горох, перец и маринованный лук. Нарезаем кубиком огурцы, шинкуем кинзу и смешиваем в салате.

Для соуса в растительном масле смешиваем лимонный сок, сахар, сухой чеснок, горчицу в зернах и соль. Полученную смесь вливаем в салат, перемешиваем.

Получается отменный диетический салат. В нем содержатся все витамины, необходимые человеку каждый день.