ГлавнаяРецептыИдеальное сочетание: быстрый салат с креветками, киви и брынзой Идеальное сочетание: быстрый салат с креветками, киви и брынзой На чтение: 2 минуты Быстрые салаты – это настоящее спасение в современном ритме жизни. Тем более когда можно совместить любимые ингредиенты! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рецепт этого салата родился неожиданно, как и все гениальные идеи. Любимые ингредиенты, немного приятных хлопот – и на столе уже стоит аппетитный и сытный салат. Интересно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт салата с креветками, киви и брынзой Время: 15 минут Порций: 3 Ингредиенты: – пекинская капуста – 6 листьев; – помидор – 1; – киви – 2; – коктейльные креветки – 150 грамм; – брынза – 120 грамм; – чеснок – 2 зубчика; – немного зеленого шпината и соевого соуса; заправка: – йогурт – 3 столовые ложки; – соевый соус – 2 столовые ложки; – горчица – 0,5 чайной ложки; – перец и сухой чеснок по вкусу. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ «Водний Світ». Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам. Приготовление: Овощи моем и сушим. Нарезаем капусту, шпинат рвем руками. Помидор и киви нарезаем на крупные кусочки. Размороженные креветки жарим несколько минут на масле с чесноком, соевый соус добавляем по вкусу. Остужаем и смешиваем с предыдущими ингредиентами. Крошим брынзу в салат. Для приготовления заправки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем. Заправляем салат и подаем к столу. Приятного аппетита! Тоже пригодится: рецепт элементарного салата из пекинской капусты. Поделитесь с друзьями