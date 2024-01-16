Рецепт: Суфле из курицы — Подходит по диете «Стол №5»

Ингредиенты:

филе куриное — 500 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное — 30 гр.;

мука пшеничная — 1 ст.л.;

молоко — 250 мл;

соль — по вкусу;

мускатный орех молотый — по вкусу

Способ приготовления: Суфле из курицы — это то блюдо, которое мне пришлось освоить по неприятным обстоятельствам: меня похожим кормили в больнице, и оно очень отлично подходит для питания по диете «Стол №5». Но в последствии оказалось, что такое суфле нравится всем, даже тем, кто не вынужден питаться определенным образом из-за особенностей организма. Оно легкое, вкусное, очень питательное и во всех смыслах полезное. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, сложность, куриное суфле при определенной сноровке приготовить достаточно просто, поскольку большинство работы берет на себя блендер и плита с духовкой.

Куриное филе грудки нарезаем небольшими кусочками.

Кладем куриное филе в холодную воду и доводим до кипения. Затем эту воду сливаем, снова заливаем чистой водой и опять доводим до кипения. Варим всего лишь десять минут, потому что до полной готовности нам доводить курочку не надо.

Теперь отваренное куриное филе хорошо измельчаем блендером.

Берём два сырых куриных яйца и отделяем белки от желтков. Белки пока кладём в холодильник (они понадобятся позже), а желтки взбиваем вместе с куриным филе и небольшим количеством соли по вкусу.

Готовим молочный соус — он почти один-в-один соус «бешамель». Для него растапливаем в сковородке сливочное масло.

Добавляем к нему немного молотого мускатного ореха и столовую ложку муки. Соединяем все ингредиенты, интенсивно помешивая, до однородной массы.

Затем, не переставая помешивать, вливаем в сковородку холодное молоко. Мешаем, пока мука в соусе не заварится, и соус не станет консистенции сметаны.

Готовый соус охлаждаем и добавляем к курице. И ещё раз все тщательно пробиваем блендером.

Настала очередь белков. Охлажденные белки взбиваем до устойчивых пиков, как на безе, а затем очень аккуратно вмешиваем их в основную массу, не нарушая их воздушную текстуру.

Получается достаточно вязкая, но при этом легкая и воздушная масса для нашего суфле.

Застилаем форму для запекания (я использую форму для хлеба) бумагой для выпечки (ее я предварительно скомкала в руках, чтобы она легче и проще ложилась в форму) и выкладываем в неё массу суфле.

В духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов, помещаем нашу форму и оставляем выпекаться на сорок минут. Этого времени, как правило, хватает, чтобы суфле полностью приготовилась.

Готовое суфле слегка остужаем, нарезаем порционно и подаем к столу.

Я его предпочитаю употреблять в горячем виде с гарниром (в моем случае это будет цветная капуста, приготовленная на пару), но и в холодном виде оно вполне сойдет за интересную закуску.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.