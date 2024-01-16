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Рецепт: Суфле из курицы — Подходит по диете «Стол №5»

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Рецепт: Суфле из курицы — Подходит по диете «Стол №5»

Ингредиенты:
филе куриное — 500 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
масло сливочное — 30 гр.;
мука пшеничная — 1 ст.л.;
молоко — 250 мл;
соль — по вкусу;
мускатный орех молотый — по вкусу
Способ приготовления: Суфле из курицы — это то блюдо, которое мне пришлось освоить по неприятным обстоятельствам: меня похожим кормили в больнице, и оно очень отлично подходит для питания по диете «Стол №5». Но в последствии оказалось, что такое суфле нравится всем, даже тем, кто не вынужден питаться определенным образом из-за особенностей организма. Оно легкое, вкусное, очень питательное и во всех смыслах полезное. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, сложность, куриное суфле при определенной сноровке приготовить достаточно просто, поскольку большинство работы берет на себя блендер и плита с духовкой.

Куриное филе грудки нарезаем небольшими кусочками.
Кладем куриное филе в холодную воду и доводим до кипения. Затем эту воду сливаем, снова заливаем чистой водой и опять доводим до кипения. Варим всего лишь десять минут, потому что до полной готовности нам доводить курочку не надо.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Теперь отваренное куриное филе хорошо измельчаем блендером.
Берём два сырых куриных яйца и отделяем белки от желтков. Белки пока кладём в холодильник (они понадобятся позже), а желтки взбиваем вместе с куриным филе и небольшим количеством соли по вкусу.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Готовим молочный соус — он почти один-в-один соус «бешамель». Для него растапливаем в сковородке сливочное масло.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Добавляем к нему немного молотого мускатного ореха и столовую ложку муки. Соединяем все ингредиенты, интенсивно помешивая, до однородной массы.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Затем, не переставая помешивать, вливаем в сковородку холодное молоко. Мешаем, пока мука в соусе не заварится, и соус не станет консистенции сметаны.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Готовый соус охлаждаем и добавляем к курице. И ещё раз все тщательно пробиваем блендером.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Настала очередь белков. Охлажденные белки взбиваем до устойчивых пиков, как на безе, а затем очень аккуратно вмешиваем их в основную массу, не нарушая их воздушную текстуру.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Получается достаточно вязкая, но при этом легкая и воздушная масса для нашего суфле.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Застилаем форму для запекания (я использую форму для хлеба) бумагой для выпечки (ее я предварительно скомкала в руках, чтобы она легче и проще ложилась в форму) и выкладываем в неё массу суфле.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

В духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов, помещаем нашу форму и оставляем выпекаться на сорок минут. Этого времени, как правило, хватает, чтобы суфле полностью приготовилась.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Готовое суфле слегка остужаем, нарезаем порционно и подаем к столу.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Я его предпочитаю употреблять в горячем виде с гарниром (в моем случае это будет цветная капуста, приготовленная на пару), но и в холодном виде оно вполне сойдет за интересную закуску.

Рецепт: Суфле из курицы - Подходит по диете "Стол №5"

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.

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