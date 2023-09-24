Описание приготовления:
Салат называется "Хрустящим" из-за того, что в нем содержатся сухарики. Пожалуй, лишь куриное филе и сухарики — обязательные ингредиенты этого салата, а с остальными можно смело экспериментировать. Я привожу вам наиболее удачную, на мой взгляд, версию этого салата, однако при желании вы можете смело заменять ингредиенты какими-то другими, похожими.
Итак, как приготовить салат "Хрустящий":
1. Для начала необходимо сварить куриное филе, а затем остудить его. Далее разорвать филе на короткие волокна, а батон нарезать на маленькие кубики. Обжарить батон на растительном масле до появления золотистого цвета либо подсушить в духовке.
2. Огурцы необходимо нарезать тонкой соломкой, а лук — полукольцами.
3. Сыр натереть на мелкой терке.
4. Затем нужно приготовить заправку; для этого нужно смешать растительное масло, уксус, соль и перец. Добавить измельченный чеснок.
5. Листья салата нужно порвать руками.
6. Смешать все ингредиенты, кроме сухариков. Полить заправкой, а сухари добавить перед подачей на стол.
Вот и все — салат "Хрустящий" готов! Приятного аппетита 😉
Назначение: На обед / На праздничный стол / Праздничный обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Белый батон 200 Грамм
- Куриное филе 250 Грамм
- Сыр 150 Грамм
- Огурцы 300 Грамм
- Лук 150 Грамм
- Зеленый салат 1 Штука
- Растительное масло 4 Ст. ложки
- Чеснок 3 Зубчика
- Уксус 6% 1 Ст. ложка
- Соль 1 Щепотка
- Перец 1 Щепотка
Количество порций 4
Калорийность
183 ккал
Калорийность
4 г
Белки
16 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.