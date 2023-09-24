Описание приготовления:

Салат называется "Хрустящим" из-за того, что в нем содержатся сухарики. Пожалуй, лишь куриное филе и сухарики — обязательные ингредиенты этого салата, а с остальными можно смело экспериментировать. Я привожу вам наиболее удачную, на мой взгляд, версию этого салата, однако при желании вы можете смело заменять ингредиенты какими-то другими, похожими.

Итак, как приготовить салат "Хрустящий":

1. Для начала необходимо сварить куриное филе, а затем остудить его. Далее разорвать филе на короткие волокна, а батон нарезать на маленькие кубики. Обжарить батон на растительном масле до появления золотистого цвета либо подсушить в духовке.

2. Огурцы необходимо нарезать тонкой соломкой, а лук — полукольцами.

3. Сыр натереть на мелкой терке.

4. Затем нужно приготовить заправку; для этого нужно смешать растительное масло, уксус, соль и перец. Добавить измельченный чеснок.

5. Листья салата нужно порвать руками.

6. Смешать все ингредиенты, кроме сухариков. Полить заправкой, а сухари добавить перед подачей на стол.

Вот и все — салат "Хрустящий" готов! Приятного аппетита 😉

Назначение: На обед / На праздничный стол / Праздничный обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Белый батон 200 Грамм

Куриное филе 250 Грамм

Сыр 150 Грамм

Огурцы 300 Грамм

Лук 150 Грамм

Зеленый салат 1 Штука

Растительное масло 4 Ст. ложки

Чеснок 3 Зубчика

Уксус 6% 1 Ст. ложка

Соль 1 Щепотка

Перец 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

183 ккал

Калорийность

4 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.