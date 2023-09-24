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Салат «Хрустящий»

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Салат «Хрустящий»

Описание приготовления:

Салат называется "Хрустящим" из-за того, что в нем содержатся сухарики. Пожалуй, лишь куриное филе и сухарики — обязательные ингредиенты этого салата, а с остальными можно смело экспериментировать. Я привожу вам наиболее удачную, на мой взгляд, версию этого салата, однако при желании вы можете смело заменять ингредиенты какими-то другими, похожими.

Итак, как приготовить салат "Хрустящий":
1. Для начала необходимо сварить куриное филе, а затем остудить его. Далее разорвать филе на короткие волокна, а батон нарезать на маленькие кубики. Обжарить батон на растительном масле до появления золотистого цвета либо подсушить в духовке.
2. Огурцы необходимо нарезать тонкой соломкой, а лук — полукольцами.
3. Сыр натереть на мелкой терке.
4. Затем нужно приготовить заправку; для этого нужно смешать растительное масло, уксус, соль и перец. Добавить измельченный чеснок.
5. Листья салата нужно порвать руками.
6. Смешать все ингредиенты, кроме сухариков. Полить заправкой, а сухари добавить перед подачей на стол.

Вот и все — салат "Хрустящий" готов! Приятного аппетита 😉
Назначение: На обед / На праздничный стол / Праздничный обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Белый батон 200 Грамм
  • Куриное филе 250 Грамм
  • Сыр 150 Грамм
  • Огурцы 300 Грамм
  • Лук 150 Грамм
  • Зеленый салат 1 Штука
  • Растительное масло 4 Ст. ложки
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Уксус 6% 1 Ст. ложка
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

183 ккал

Калорийность

4 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

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